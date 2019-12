Lazio, da Ryiad a Roma: festa grande nella Capitale per la Supercoppa - FOTO E VIDEO

Mentre a Ryiad la Lazio compie un'altra impresa e conquista la Supercoppa Italiana strapazzando la Juventus, a Roma esplode la gioia di migliaia di tifosi biancocelesti. In tanti al fischio finale si sono riversati nelle strade della Capitale per festeggiare il trofeo e la seconda vittoria consecutiva contro i campioni d'Italia in pochissimo tempo, Ponte Milvio e Piazza del Popolo sono state rapidamente trasformate in una festa biancoceleste in attesa che la squadra rientri alla base. Sarà una lunga notte per il popolo laziale.