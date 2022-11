Lazio, da Zaccagni a Zaccagni: la Serie A celebra la perla con lo Spezia - VIDEO

Due ottobre scorso, Stadio Olimpico gremito e Lazio show. Quattro palloni rifilati allo Spezia dalla squadra di Maurizio Sarri in stato di grazia. Apre le danze nel primo tempo Mattia Zaccagni con una vera e propria perla. Sgasata sulla corsia lasciando ai blocchi di partenza il proprio marcatore, poi l'apertura per Felipe Anderson che restituisce un cioccolatino solo da scartare. Tap-in di esterno del L'arciere che batte Dragowski e corre sotto la Nord per scoccare la sua freccia. Un gol davvero bellissimo celebrato anche dal profilo ufficiale della Lega Serie A. Mondiale in corso, ma quanto ci manca il campionato...