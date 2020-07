Lazio, dalla Primavera alla prima squadra: 15 esordi in Serie A con Inzaghi in panchina

Nel corso del match tra Lazio e Juventus hanno fatto per la prima volta ingresso in un campo di Serie A Luca Falbo e Raul Moro. Come evidenzia Lazio Page, si tratta solo degli ultimi di una lunga serie di giocatori passati per la Primavera biancoceleste che Inzaghi ha fatto poi esordire nella massima serie italiana. Nel 2016 è toccato a Strakosha, Lombardi, Murgia e Prce, nel 2017 a Rossi, Spizzichino e Palombi, nel 2019 a Neto, Jordao, Guerrieri, Armini e Capanni e nel 2020 Djavan Anderson, Luca Falbo e Raul Moro. Quindici esordi dalla Primavera nell'arco di cinque anni, un bottino non male per mister Inzaghi. Oltre a questi, va considerato anche l'esordio di Miceli nella stagione 2017/18 in Europa League.