Lazio, De Cosmi: "Con lo Zenit gara perfetta. Immobile? Ha risposto sul campo alle critiche"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha parlato così dei biancocelesti: "Ieri la squadra ha dimostrato di avere mentalità vincente, grande forza e qualità sul campo, affrontando la partita nel migliore dei modi possibili. Immobile? I numeri parlano per lui: ha dimostrato di saper trovare la soluzione giusta al momento giusto, sempre. Ha risposto alla grande a tutto quello che ha ricevuto nell'ultimo periodo, realizzando un gol pazzesco. Lo stesso Parolo, leader di questa squadra, ha dimostrato negli anni di aver sposato i colori biancocelesti, e quando si hanno questi calciatori in rosa, diventa tutto più facile. Trasferta a Dortmund? La Lazio ha avuto il merito di mettersi in una condizione ideale, ma Inzaghi non ama fare i calcoli e penso andrà a fare la partita anche in Germania. Ma se lo Zenit dovesse vincere in contemporanea con il Bruges, allora le ultime sfide potrebbero essere più leggere da affrontare. Merito dei capitolini ".

