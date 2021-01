Lazio, De Cosmi: "Ieri tre punti importanti, ora necessario non fermarsi"

La Lazio è tornata a vincere. I tre punti conquistati ieri contro la Fiorentina sono una vera e propria boccata di aria fresca per la squadra di Inzaghi che ora è attesa dalla trasferta di Parma e poi dal derby della Capitale. Queste le parole di mister De Cosmi ai microfoni di Lazio Style Radio: "Risultato importante per la fiducia e per la classifica. La Lazio ha fatto inizialmente giocare la Fiorentina e poi alla prima occasione è stata letale. Ho visto belle giocate, sicuramente manca quella continuità nell’arco dei 90 minuti per chiudere le gare. Ho visto una Lazio che ha voluto fortemente i tre punti e li ha ottenuti. La Fiorentina è partita forte ma credo che comunque la squadra di Inzaghi abbia avuto una buona gestione della gara. Luis Alberto è tornato ad essere tra i migliori. La Lazio deve continuare a correre e non fermarsi, le prossime sono partite complicate e quindi vanno preparate nel migliore dei modi. Quello che ha fatto la Lazio prima del lockdown è stato unico, confermarsi è la cosa più complicata. La Lazio ci sta provando ha fatto un ottimo girone di Champions, è chiaro che per fare punti bisogna interpretare al meglio ogni singolo match".

PRIMAVERA - "A breve ripartiremo anche con la Primavera, questi ragazzi hanno sofferto non poco tutta questa situazione, speriamo di riprendere da dove abbiamo lasciato. La squadra è in buona salute ma bisogna riacquistare contatto con il campo, anche questo campionato è molto difficile. Mi aspetto una Lazio vogliosa di tornare in campo e che cercherà di fare risultato con il Milan".

