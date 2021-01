Parma - Lazio, probabili formazioni: torna Leiva, ducali decimati

PARMA - LAZIO - D'Aversa riabbraccia Parma dopo il divorzio estivo, ai ducali serve una scossa dopo l'esonero di Liverani. Kurtic e compagni non vincono da otto gare e attualmente occupano il terzultimo posto in classifica, la cura D'Aversa dovrà portare a un cambiamento. Domenica al Tardini arriva la Lazio e la situazione infermeria non sorride: ai già infortunati Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Grassi, Osorio, Kucka e Gervinho, si aggiungono Karamoh e Gagliolo. Spazio a Inglese con Cornelius in avanti, coi ducali decimati praticamente in tutti i reparti. Inzaghi invece è pronto a riproporre quasi interamente la stessa Lazio che ha battuto la Fiorentina: torna Lucas Leiva dopo il turno di squalifica scontato. Caicedo e Immobile pronti nuovamente dal 1′, con il Panterone che deve stare attento alla diffida pre derby, così come Escalante e Hoedt.

Serie A, 16a giornata



Domenica 10 gennaio ore 15



Stadio 'Tardini' di Parma



Probabili formazioni

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Busi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta; Inglese, Cornelius.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.