Lazio, De Cosmi: "Immobile un generoso, può raggiungere anche Piola"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Lazio Style Radio mister Roberto De Cosmi ha fatto il punto su Ciro Immobile reduce da un ottimo inizio di stagione e dal ritorno in Nazionale dopo le feroci polemiche post Italia-Macedonia. Di seguito la sua disamina sul momento dell'attaccante di Torre Annunziata.

LAZIO - "Immobile è un ragazzo che ha incarnato al meglio i nostri valori, ci mette la faccia anche nei momenti di difficoltà, come accaduto dopo la debacle in Danimarca. Pensavo che a Cremona si potesse portare il pallone a casa, ma forse siamo abituati troppo bene. In Nazionale è una questione ambientale, ma chissà se con questa abnegazione non possa arrivare a giocare il mondiale del 2026".

POSSIBILI RECORD - "Non è impossibile raggiungere il primato di Piola nella classifica dei bomber all time della Serie A. Immobile vive nel quotidiano per quanto riguarda la fame che mostra in campo. Un aspetto che può aiutare a raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine. Al contempo potrebbe anche eguagliare il record di Nordahl vincendo per la quinta volta la classifica dei marcatori. È un valore assoluto per noi".

NAZIONALE - "Mancini gioca con stesso modulo, ma con atteggiamento diverso. Sarri invece sta lavorando molto su questo aspetto con verticalizzazioni che vanno ad esaltare le caratteristiche di Ciro. Credo che il possibile passaggio al 3-5-2 in Nazionale potrebbe essere molto importante per lui visto che con i giocatori a disposizione soprattutto sulla fasce è più che fattibile e potrebbero arrivare maggiori palloni giocabili per lui".