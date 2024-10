Lazio, De Grandis: “Rovella non ha un sostituto. Baroni cambia in Europa perché…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha espresso il suo punto di vista sull’organico della Lazio e sull’imminente sfida di Europa League contro il Nizza. Queste le sue parole: “Quella di domani è una prova interessante per verificare la forza della Lazio davanti al proprio pubblico e la capacità dei biancocelesti di creare un trend positivo. Baroni ha capito che può fare molti cambi in Europa, perché rispetto al campionato è più facile fare bene anche con un numero abbondante di alternative, purché riescano a mantenere alto il livello in campo. Per quanto riguarda l’organico credo che alla Lazio manchi un sostituto di Rovella. La partenza di Cataldi è stata inaspettata e non ha portato vantaggi alla società. C’è solo Vecino che può alternarsi ai due centrocampisti titolari, ma non si trova a suo agio con compiti da regista. La Lazio mi piace perché sembra migliorare il proprio gioco di partita in partita e già oggi posso dire che la vedo avanti a squadre come Bologna e Fiorentina e questo a inizio anno non era scontato”.