Lazio deferita, l'avv. Mignogna: "Convinto che la sanzione sarà mite"

In merito al deferimento della Lazio sul caso tamponi ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'avvocato Gian Luca Mignogna per dare la sua interpretazione sul caso: "Sono stra convinto che la linea difensiva della Lazio alla fine prevarrà, ne sono certo perché conosco i punti di questa linea e sono certo che ci sarà una sanzione finale abbastanza mite. Il deferimento però è stato molto pesante, oserei definirlo giustizialista perché ci sono molti capi di imputazione. Il problema è che quando c’è una procura giustizialista abbiamo l’obbligo di chiederci se anche il tribunale federale sarà della stessa corrente, questo è il fatto che preoccupa. Ci saranno certamente più gradi di giudizio. Sanzioni? Questo sarà un caso che farà giurisprudenza, una stessa violazione può comportare da un’ammenda fino alla penalizzazione in campionato o l’esclusione dallo stesso. Qui viene invocata la violazione di un protocollo Uefa che però viene applicato alla Figc e già questo è un caso anomalo. La Lazio non ha violato direttamente i protocolli Figc ma è accusata di averli violati perché ci sono state in precedenza delle risultanze Uefa. Anche sulla comunicazione alla Asl sicuramente il laboratorio ha reso nota la positività di questi tamponi, non c’è scritto da nessuna parte che la Lazio doveva comunicare a sua volta all'autorità sanitaria che era già stata attenzionata da questa questione, si va per interpretazione. Quello che preoccupa è l’interpretazione che da la procura".

