Lazio, Radu a rischio operazione: diagnosticata un'ernia inguinale

Prosegue il periodo nero in casa Lazio e l'emergenza in difesa si fa sempre più allarmante. Dopo aver perso Luiz Felipe per un intervento alla caviglia, Inzaghi rischia di perdere anche Stefan Radu. Il difensore romeno si era fermato a margine della sfida con l'Inter, troppo intenso il dolore per scendere in campo. I controlli medici effettuati, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, hanno evidenziato un'ernia inguinale. Radu è ora a rischio operazione, si proverà a gestirlo nelle prossime settimane, ma se non dovesse farcela, sarebbe inevitabile l'intervento. La speranza di Inzaghi è di riaverlo in tempo per la sfida contro il Bayern Monaco in programma il 23 febbraio.