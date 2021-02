Lazio Women, la Morace cerca la prima vittoria: oggi c'è il derby

Terza trasferta di fila per la nuova Lazio Women firmata Carolina Morace. Le calciatrici biancocelesti dovranno vedersela nel derby contro la Roma calcio femminile (si distingue dalla Roma Women che gioca in Serie A). Dopo i due pareggi contro Tavagnacco e Cittadella, la Morace insegue la prima vittoria. La classifica in questo momento dice Lazio, con le biancocelesti quinte a quota 23 punti e le giallorosse ferme a 6 nei bassifondi della classifica. Per raggiungere l'obiettivo promozione dichiarato da Lotito e Bianchessi serve rialzare presto la testa. La partita di oggi, in programma alle 18, è l'occasione giusta per farlo. Il Pomigliano primo in classifica dista 7 punti, ma il secondo posto è a portata di mano, a sole tre lunghezze.