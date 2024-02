Lazio, Della Martira ricorda: "Mi ero ritirato, poi mi ha chiamato Chinaglia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Della Martira, ex calciatore della Lazio (stagione 1983-1984) e responsabile marketing sotto la presidenza di Giorgio Chinaglia. In occasione di Fiorentina - Lazio è tornato a parlare delle sue esperienze, e non solo, a Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni in merito ripercorrendo parte della sua storia: "Lazio? Io ero già stato negli USA dove lavoro sia in ufficio che in campo come assistant coach. Poi quando Chinaglia mi chiese di tornare alla Lazio, mi ritrovai, quando credevo di aver smesso, a tornare a giocare. Giocai un derby contro la Roma e dovetti marcare Pruzzo. Commisso? Intanto se una persona parte dagli USA per venire in Italia lo fa per una questione di mercato. Una volta c'erano dei presidenti che mettevano i soldi di tasca loro, oggi è diverso. Non ci sono più le questioni di cuore, si ragiona a livello di business".