Lazio, Di Francesco all'esordio in campionato: il precedente positivo

Ieri è stato sorteggiato il calendario della prossima Serie A. Per la Lazio la prima giornata sarà all'Olimpico contro l'Atalanta, ma la partita verrà posticipata in seguito alla richiesta dei nerazzurri accolta dalla Lega. In realtà l'esordio verrà rimandato di una settimana, quando il 26 o il 27 settembre i ragazzi di Simone Inzaghi saranno di scena a Cagliari. La Sardegna Arena evoca dolci ricordi, soprattutto il più recente, quando lo scorso 16 dicembre i biancocelesti ribaltarono Nainggolan e compagni nel recupero, con gol di Luis Alberto e Caicedo al 91' e al 97'. Quest'anno alla guida dei rossoblù ci sarà Eusebio Di Francesco e anche rispetto all'ex tecnico giallorosso gli ultimi due precedenti sono particolarmente positivi. Due 3-0, il primo nel derby del 2 marzo 2019, che aprì insieme all'eliminazione dalla Champions di Oporto la crisi in casa Roma (licenziamento di tecnico e ds Monchi), il secondo nella prima giornata dello scorso campionato: la Lazio sbancò la Genova blucerchiata con doppietta di Immobile e gol di Correa.

