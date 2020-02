Lazio, Di Gennaro: "Ora c'è grande consapevolezza. E che lavoro Tare..."

Consapevolezza. È la parola chiave in casa Lazio per Antonio Di Gennaro, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per elogiare anche il grande lavoro compiuto dal ds Igli Tare: "È vero che in campionato è arrivata solo ottava, però l'anno scorso la Lazio ha vinto la Coppa Italia. Questo le ha dato consapevolezza per affrontare al meglio la nuova stagione". Sui singoli ha aggiunto: "Strakosha è stato una scommessa di Tare, Acerbi è il miglior difensore del campionato. Leiva un giocatore funzionale. Poi sono cresciuti tutti, da Milinkovic a Luis Alberto. La squadra ha la fiducia derivante dal fatto di aver battuto due volte la Juve, e poi va ricordata anche la rimonta con l'Atalanta in casa. Anche quella partita ha contribuito a rendere la squadra di Inzaghi consapevole dei propri mezzi".

