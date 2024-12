Lazio, Di Livio incorona Zaccagni: “Per me è superiore anche a Leao!”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Angelo Di Livio è pazzo di Zaccagni. L'ex giocatore di Roma e Inter tra le altre non ha dubbi su chi sia migliore tra i numeri 10 di Lazio e Milan in questo momento. Oltre ai numeri che sono dalla parte del capitano della Lazio, autore di 5 gol e 3 assist nelle prime 16 giornate di campionato. Più produttivo rispetto al portoghese che si è dimostrato comunque importante per il Milan; 3 gol e 4 assist sono però un bottino abbastanza striminzito per il miglior giocatore del campionato 2022. Non solo dal punto di vista della produttività Zaccagni si sta dimostrando superiore ma anche l'apporto che sta dando il capitano della Lazio è migliore rispetto a quello di Leao per il Milan, spesso criticato per atteggiamenti poco professionali e costruttivi. Ecco le sue parole: “Zaccagni o Leao? Secondo me Zaccagni è superiore a Leao in questo momento, lo dicono i numeri e le sue prestazioni. Leao è troppo discontinuo."