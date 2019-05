Lazio, Di Marzio: "Duello Inzaghi - Sarri per la panchina della Juventus"

Il futuro della Lazio e quello della Juventus che si intrecciano. Il nodo è Simone Inzaghi, accostato sempre con maggior decisione alla panchina bianconera. Come sottolineato anche dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calcio Club: "La volontà della Juventus sarebbe quella di arrivare a un allantore top: Guardiola, Klopp o Pochettino. Riscontrando difficoltà in tutte le situazioni perché tutti i club di appartenenza non vogliono privarsi di loro. Quindi inevitabilmente il target un po’ si abbassa e i due nomi che in questa fase hanno riscontrato più conferme sono quelli di Simone Inzaghi, che è molto stimato sia da Pavel Nedved che da Fabio Paratici, con il quale ha un rapporto di grande amicizia (sono vicini di casa a Piacenza). L’altro è Maurizio Sarri, che ha un gradimento tecnico elevato da parte dei dirigenti della Juventus ma è legato anche lui: ha un contratto con il Chelsea e anche una finale di Europa League da giocare. Quindi difficile accordarsi con Sarri adesso, che però accetterebbe volentieri un trasferimento dall’Inghilterra all’Italia e il Chelsea si starebbe già tutelando con Lampard. Altre soluzioni al momento però non ci sono".

Pubblicato ieri alle 23:45