Lazio, di padre in figlio: Lorenzo Inzaghi "allena" Mattia Immobile - FT

I rispettivi genitori si sono ritrovati in campo questa mattina per la seduta di scarico. Lorenzo Inzaghi e Mattia Immobile, invece, si sono incontrati questo pomeriggio per una partitella. I due bimbi, intenti a dare qualche calcio al pallone, sono stati ripresi dalla moglie di Ciro, chiamando in causa anche la moglie del tecnico. La foto che li vede insieme è stata pubblicata su Instagram. In casa Lazio è sempre più di padre in figlio, sia tra i tifosi che all'interno della squadra.

