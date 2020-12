Bologna, Hickey positivo al Covid: il comunicato della società

Nuovo positivo al coronavirus in casa Bologna, comunicato dalla società poco dopo la fine del match contro la Roma. Si tratta di Aaron Hickey, che tuttavia nella giornata di oggi non è sceso in campo e non figurava neanche tra i convocati. Il calciatore a causa di alcuni sintomi influenzali era stato per precauzione tenuto a casa in attesa del risultato del tampone. Questa la nota del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare".

