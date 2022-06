Lazio, Diawara: "Sarri? E' matto. Dopo gli allenamenti avevo mal di testa!"

Sarri entra nel cuore di tutti i suoi calciatori, i suoi allenamenti nella testa, basti chiedere a Diawara che ricordo ha ai quei giorni a Castelvolturno...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri è un allenatore che ovunque sia andato ha sempre lasciato qualcosa nei propri calciatori. La sua idea di gioco ha rappresentato in Italia un'innovazione, i suoi allenamenti una sfida per ogni calciatore e tutti, in un modo o nell'altro, ne hanno sempre parlato con stima e affetto. L'ultimo a farlo è stato il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, che è stato allenato da Sarri dal 2016 al 2018 quando erano al Napoli. Il giovane centrocampista guineano, in una lunga intervista ad As, ha risposto a una domanda sul Comandante:

"Com’è stato lavorare con Sarri? Maurizio è matto, un insegnante. Nei primi allenamenti mi faceva male la testa, la palla andava troppo veloce. Non mi aspettavo nemmeno io di giocare titolare al Bernabeu contro il Real Madrid. Avevo Cristiano, Benzema, Kroos, Casemiro davanti a me… Ero bloccato pensando che avevo visto queste partite solo in televisione in Africa, e all’improvviso erano lì".

DELIO ROSSI - Non solo Sarri. Diawara all'inizio della sua carriera si è trasferito dal San Marino al Bologna, quando aveva ancora 18 anni. Quell'anno i falsinei erano allenati dall'ex Lazio, Delio Rossi, ed è proprio lui a volere subito Diawara in prima squadra. Il centrocampista ricorda bene quella scelta e parlando dell'esperienza rossoblù non ha potuto non ricordarlo: "Delio Rossi mi ha voluto con la Prima Squadra e sono stato fortunato ad avere spazio lì".