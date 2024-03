Lazio, dimissioni Sarri: il curioso titolo di Mundo Deportivo

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. In attesa di un comunicato ufficiale la decisione da parte del tecnico toscano di interrompere il suo cammino in biancoceleste è stata presa. L'allenatore ha già portato via le sue cose da Formello e ha lasciato il centro sportivo dove nelle prime ore del pomeriggio ha avuto un confronto con la squadra.

Intanto la notizia è rimbalzata anche all'estero e curioso è il titolo di Mundo Deportivo sulla questione: "Un altro allenatore con il Dna del Barça sul mercato dopo le dimissioni in Italia", questa l'apertura del pezzo in cui si fa riferimento a Maurizio Sarri come un allenatore che avrebbe tutte le carte in regola per allenare i blaugrana che a fine stagione saluteranno Xavi. Chiaro che al momento è solo una suggestione ma in Spagna non hanno mai nascosto di apprezzare il tecnico.