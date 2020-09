Lazio, domenica di riposo per Correa: il recupero del Tucu - FOTO

Dopo il duro lavoro è tempo del meritato riposo. La Lazio ieri ha espugnato la Sardegna Arena e questa mattina è tornata in campo a Formello per una seduta di scarico. Lavoro più blando per chi ha preso parte al match di ieri, come Correa che è rimasto in campo per 70'. Il Tucu, come mostrato sul proprio profilo Instagram, ha poi sfruttato il pomeriggio libero per recuperare dalle fatiche muscolari di ieri. Ecco la foto postata sui social.

Visualizza questo post su Instagram Recovery Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea) in data: 27 Set 2020 alle ore 8:45 PDT

FORMELLO - Lazio, domenica di scarico: da domani testa all'Atalanta

DIRETTA - Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Pereira in arrivo, affare da 27 milioni"

TORNA ALLA HOME PAGE