FORMELLO - Lazio, domenica di scarico: da domani testa all'Atalanta

FORMELLO - Rientro e allenamento. La Lazio ha cominciato stamattina a preparare la sfida di mercoledì con l’Atalanta, recupero del primo turno di campionato. A Formello soltanto scarico per i calciatori impiegati ieri a Cagliari. Solita seduta con la rosa divisa in due tra chi ha speso più energie il giorno prima e chi è rimasto a riposo. Le prove tattiche scatteranno domani mattina (ore 11), mentre la rifinitura è in programma per martedì pomeriggio (al termine ci sarà il ritiro nel centro sportivo). Inzaghi deve decidere se confermare in blocco l’undici visto alla Sardegna Arena. Le scelte difensive sono ridotte all’osso: Luiz Felipe ai box per la contusione alla caviglia rimediata a Frosinone, Vavro deve risolvere la pubalgia (ha lavorato in modo differenziato per tutta la settimana), Bastos è in uscita. Ci sarà ancora Patric con Acerbi e Radu. La prova di Marusic a sinistra è stata convincente, Fares non è stato ancora ufficializzato e Lukaku è alle prese con nuovi problemi fisici.