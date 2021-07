Lazio, dopo il Padova la cena di gruppo: l’arrivo dei biancocelesti in pizzeria - FT&VD

La pizza dopo la tempesta. In seguito all'ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore disputata sotto l'acquazzone contro il Padova, gli uomini di Sarri stanno per sedersi a tavola per l'ultima cena del pre stagione in Veneto. Allo Stadio Zandegiacomo, i biancocelesti non sono andati oltre il pareggio per 1-1 contro la formazione veneta. Accompagnati dai pullman i ragazzi sono arrivati alla Pizzeria Antigua di Auronzo prima del rientro nella Capitale. Ultima serata di svago dunque per Milinkovic e compagni che chiuderanno il ritiro con un bel momento per il gruppo.