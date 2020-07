Lazio, dopo Napoli il rompete le righe: appuntamento il 20 agosto a Formello

Fatiche quasi terminate per la Lazio di mister Inzaghi. Archiviata la gara contro il Brescia ora rimane solo la trasferta di Napoli in programma sabato 1 agosto dopo di che sarà per i biancocelesti meritato riposo. Dopo il match contro la squadra di Gattuso ci sarà infatti il rompete le righe fino al 20 agosto data in cui squadra, staff e tecnico si ritroveranno al centro sportivo di Formello per poi partire il 23 per Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo inizierà il ritiro estivo che dovrebbe terminare intorno al 3 settembre.

Immobile nel tempio di Higuain: al San Paolo appuntamento con la storia

Lazio, Atalanta e Inter per il secondo/terzo posto: tutte le combinazioni

TORNA ALLA HOME PAGE