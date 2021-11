Lazio, ds Pro Pratria: "Gatti può ripercorrere la carriera di Acerbi. Nesta..."

Una delle rivelazioni del campionato di Serie B è il difensore classe 1998 Federico Gatti, acquistato la scorsa estate dal Frosinone. Su di lui addirittura il Napoli ha puntato i radar e ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo scopritore Sandro Turotti, attuale ds della Pro Pratria, ha paragonato Gatti al primo Francesco Acerbi: "Ha qualità da vendere e può ripetere, con caratteristiche diverse, la carriera di Acerbi, che partì dalla Serie C ed è arrivato in Nazionale. Ha tutte le qualità per arrivare in alto. Nesta? Forse il paragone è un po' eccessivo, ma ha una fame pazzesca che non ho rivisto nelle ultime generazioni di giocatori".