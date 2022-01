Lazio, due anni fa la doppietta di Immobile ribaltava il Brescia - VIDEO

La Lazio deve ancora esordire in questo anno solare e lo farà domani contro l'Empoli, ma il 5 gennaio del 2020 i biancocelesti erano già in campo contro il Brescia. Una partita complicata nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Cistana, resa in salita dal vantaggio di Balotelli e poi ripresa su rigore da Immobile, che nei minuti di recupero riuscì anche a trovare il sigillo finale e gli insperati tre punti grazie alla sponda di Milinkovic e all'appoggio di Caicedo. La Lazio ha voluto ricordare quel match a distanza di due anni esatti, pubblicando sui suoi canali social i gol biancocelesti di quel giorno.