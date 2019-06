Lazio, due biancocelesti nella top 30 europea per passaggi chiave: il dato

L'arretramento nelle linea dei centrocampisti, più lontano dalla porta ma con le chiavi della regia perennemente nelle mani: Luis Alberto, più dello scorso anno, è stato il faro di tutte le azioni della Lazio. Lo dicono i numeri. Con la sua media di 3.5 passaggi chiave a partita, calcolata da CalcioDatato, è il quinto in questa speciale graduatoria che considera i 5 maggiori campionati europei. Lo spagnolo è inoltre il primo in Italia, a pari merito con il Papu Gomez (che però ha giocato 8 partite in più) e dietro solo a: James Rodriguez del Bayern Monaco (4 passaggi chiave a partita), Payet del Marsiglia (3.9), Depay del Lione (3.7) e Demirbay dell'Hoffenheim (3.6). Comunque, non è l'unico biancoceleste a fare parte della lista dei top 30 in questo fondamentale. Al 24° posto trova spazio anche Joaquìn Correa: con una media di 2.7 passaggi chiave a partita, El Tucu è il decimo in Italia. A fondo pagina, ecco la foto con la lista completa.

