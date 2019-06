Lazio, la saudade di Berisha: il kosovaro è a Salisburgo - FOTO

Quando non si vive un grande momento, umano o professionale, non c'è posto migliore di casa per recuperare le energie mentali e ripartire più carichi. Il secondo è il caso di Valon Berisha, reduce da una stagione sfortunata e al di sotto delle aspettative. Per lui Auronzo di Cadore sarà il punto zero, l'occasione per dimostrare il proprio valore o lasciare Roma e la Lazio da incompiuto. Non è così che deve andare, il kosovaro lo sa bene, e quindi prima della nuova stagione ha deciso di fare un salto in quella che per ben 6 anni ha potuto chiamare a tutti gli effetti “casa”. La sua Salisburgo, dove ha vissuto una crescita esponenziale culminata con l'ultima grande annata, decisiva per il grande salto e il passaggio in biancoceleste. Per ora Berisha si rilassa dal proprio barbiere di fiducia: una sforbiciata all'anno appena trascorso, puntando con determinazione al prossimo obiettivo.

