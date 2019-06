Liverani: "Lazio, stagione positiva. Inzaghi? Ha fatto un ottimo percorso"

All'evento Football Leader 2019, presso l'Hotel Royal Continental di Napoli, era presente anche Fabio Liverani. L'allenatore del Lecce è stato premiato per la stupenda cavalcata dalla Serie C alla massima categoria in due anni. Ai nostri microfoni, il tecnico ha parlato anche di Lazio: "Quella dei biancocelesti è stata una stagione positiva, soprattutto per la vittoria di un trofeo. Ovviamente il tentativo di raggiungere la Champions League c'è stato, ma in ogni caso è arrivata l'Europa League tramite la Coppa Italia. Inzaghi? Ha fatto il percorso giusto, se la società ha deciso di continuare significa che le idee e i progetti andavano di pari passo. Per quanto riguarda Milinkovic dipenderà tutto dalla volontà del giocatore e della società. I parametri sono tanti, comprese le offerte che arriveranno. Parlare di mercato al 4 giugno è difficile, è comunque un giocatore molto importante".

