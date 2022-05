Lazio, due ex giocatori si ritrovano a Ibiza: lo scatto amarcord su Instagram - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stefano Mauri e Tommaso Berni di nuovo insieme. A distanza di anni i due si sono ritrovati. La location non è delle più usuali: Ibiza. Le loro strade si sono separate nel 2011, quando il portiere passò dalla Lazio al Braga. Il centrocampista è rimasto in biancoceleste diventando il capitano. Dopo tanto tempo gli ex giocatori, nonostante le diverse carriere, sono rimasti amici. La Isla ha fatto da cornice a questo incontro amarcord. Mauri ha postato su Instagram il selfie fatto con il suo ex compagno scivendo: "People from Ibiza".