Lazio, due like galeotti e nessun saluto: le reazioni dei giocatori alle dimissioni di Tudor

Igor Tudor non è più l'allenatore della Lazio. Il tecnico croato ha consegnato le sue dimissioni dopo un periodo non facile, in cui non avrebbe trovato i giusti accordi con la società per quanto riguarda il mercato e gli uomini a disposizione per la prossima stagione e non si sarebbe neanche integrato appieno con la squadra. Proprio a testimonianza di quest'ultima affermazione, ci sarebbero dei segnali arrivati (e al tempo stesso non arrivati) dai social. Il club ha infatti annunciato la decisione presa dall'ex tecnico dell'OM attraverso un post sul profilo Instagram, post al quale, insieme a quello di molti tifosi, è arrivato il like di Luis Alberto e Marusic.

Inoltre, finora non si è registrato alcun post, o storia Instagram, da parte dei giocatori, per salutare lo stesso Igor Tudor. Dedicare un contenuto sulle piattaforme è un'abitudine ormai per i calciatori quando un allenatore saluta il club d'appartenenza, come accaduto per esempio quando Sarri salutò solo tre mesi fa la panchina della Lazio.