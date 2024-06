Lazio, due Primavera convocati dal Venezuela: c'è una sorpresa

L'ottima stagione della Lazio Primavera è messa in evidenzia anche dal numero di riconoscimenti ottenuti dai calciatori. Oltre ai premi individuali, alcuni di questi sono riusciti anche a catturare l'attenzione dei selezionatori delle rispettive Nazionali. Tra questi ci sono sicuramente Alessandro Milani e Lorenzo D'Agostini. Di nazionalità rispettivamente italiana e statunitense, i due hanno anche delle origini venezuelane che li hanno spinti ad accettare la chiamata del commissario tecnico Ricardo Valino con il Venezuela U-20 per le partite del Vinotino U-20 che andrà in scena in Spagna dal 2 al 12 giugno. A sorprendere è in particolar modo la risposta dell'esterno mancino che, nel corso del settore giovanile, ha più volte indossato la maglia dell'Italia dalla categoria U-17, fino all'U-19, con l'ultima presenza che risale però a settembre 2023.