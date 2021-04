Lazio e Inzaghi, tabù Napoli: mai un successo al Maradona

La Lazio cade al Maradona sotto i colpi di un Napoli a cui riesce tutto. La gara inevitabilmente è stata condizionata dagli errori dell'arbitro Di Bello che prima ha concesso un rigore generoso e poi ha convalidato un gol nonostante lo stop di mano di Mertens. Insomma un uno - due duro da digerire, ma su cui Immobile e compagni non avrebbero dovuto mollare come accaduto. Troppi gli errori in uno stadio avaro di gioie. Nell'era Inzaghi, infatti, la Lazio non ha mai vinto al San Paolo (o al Maradona che dir si voglia). In sei partite, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivate ben cinque sconfitte e un solo pareggio. Più in generale, cioè prendendo in esame match in casa e in trasferta, i numeri contro i partenopei sono fortemente negativi con due sole vittorie, un pari e 8 ko. Il Napoli è un avversario indigesto per il mister piacentino.