Lazio e Roma caricate dai tifosi, ma per Il Messaggero gli assembramenti sono solo a Formello

LAZIO-ROMA - Un derby senza tifosi quasi non è derby, ma non c'è soluzione. Anzi sì. I sostenitori di Lazio e Roma, che non potranno riempire l'Olimpico, hanno caricato le rispettive squadre radunandosi fuori da Formello e Trigoria per dare energia alle loro squadre. Stesso rito prepartita, eppure diverso trattamento su 'Il Messaggero'. Per la Lazio il titolo è stato "Derby, a Formello assembramenti e cori per il "raduno" dei tifosi della Lazio", mentre per l'articolo sui giallorossi: "Roma, gli ultras a Trigoria per incoraggiare la squadra: cori e fumogeni in attesa del derby". Poi il titolo sui biancocelesti è stato cambiato e corretto con "Derby, a Formello cori per il "raduno" dei tifosi della Lazio", togliendo "assembramenti", ma inizialmente la differenza si è notata.

