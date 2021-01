Lazio, tutto pronto per il derby: ecco lo striscione sulle tribune dell'Olimpico - FOTO

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di un derby storico, il primo dello storia che si giocherà di venerdì e senza tifosi sugli spalti. Sulle tribune vuote dell'Olimpico è stato posto un maxi-striscione dal club biancoceleste: "S.S. Lazio 1900". Tutto è pronto per la stracittadina: tifosi, addetti ai lavori e gli stessi calciatori attendono solamente il via dell'arbitro Orsato. Poi inizierà una sfida, come di consueto, senza esclusione di colpi.

