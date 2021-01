Sconcerti: "Lazio squadra completa, peggior avversario per la Roma"

Ai microfoni di TMW, Sconcerti ha commentato l'imminente derby tra Lazio e Roma: "E' una partita molto equilibrata e più adatta alla Lazio che alla Roma. La Lazio è l'avversario peggiore per la Roma. La Lazio ha bisogno di stimoli per tornare grande, è completa e non ha punti deboli. La Roma è eccessivamente bella o a volte scompare, la Lazio invece è una squadra completa".