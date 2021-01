Pancaro: "I quattro derby vinti con Eriksson il ricordo più bello. Caicedo? Un valore aggiunto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha analizzato il derby della Capitale a poco più di un'ora dal fischio d'inizio: "Giocare a Roma una partita così sentita ha sempre il suo fascino, c'è grande attesa, anche se purtroppo questa sera mancheranno più di ogni altra cosa i tifosi. Il mio ricordo più bello sono i quattro derby vinti di fila in una stagione con Eriksson: due in campionato e due in Coppa Italia".

UN DERBY INEDITO - "Sicuramente si perde forse la parte più bella della partita. Abbiamo sempre pensato al calcio dei tifosi come frase fatta ma oggi ci stiamo accorgendo che non è così: senza ne perde lo spettacolo e la magnifica bellezza del gioco. La partita va oltre i tre punti a Roma".

SCALARE LA CLASSIFICA - "Sì, i numeri dicono questo. In Champions sono andati benissimo, e forse per questo hanno perso qualcosa in campionato. Ora, con la coppa che si è fermata e la squadra in ripresa perché viene da due vittorie, deve assolutamente scalare la classifica ed ha bisogno di continuare a fare risultati positivi perché di passi falsi in campionato ne sono già arrivati. Caicedo? Uno che gioca così è valore aggiunto per una squadra top, dove anche le alternative devono dare il loro contributo. E Caicedo ne sta dando uno grande".

Calori: "Derby? La Lazio si deve ritrovare. Ma chi è più indietro in classifica..."

Lazio, i tifosi biancocelesti a Formello suonano la carica: "Undici leoni" - FT&VD

TORNA ALLA HOMEPAGE