Calori: "Derby? La Lazio si deve ritrovare. Ma chi è più indietro in classifica..."

Ci siamo, il derby è sempre più vicino: la Lazio affronterà la Roma questa sera all'Olimpico. Ai microfoni di TMW è intervenuto Calori: "Nei derby generalmente non c'è un favorito ma succede spesso che chi è sotto in classifica abbia più possibilità di vincere, e non saprei neanche il perché. La Roma sta facendo un campionato interessante, forse inaspettato, mentre la Lazio ha sprecato energie per inseguire il traguardo Champions e ora si devono un po' ritrovare. Bisogna essere anche abituati a giocare in più competizioni".