Lazio, ecco il regalo per i tifosi: prezzi e info per il mini abbonamento

La Lazio pensa ai suoi tifosi e lancia il suo personalissimo regalo di Natale. Tramite le proprie pagine social, infatti, il club biancoceleste ha annunciato l'uscita del Christmas Box, un mini abbonamento di cinque partite casalinghe di campionato in programma nei mesi di gennaio e febbraio. Nel dettaglio Empoli, Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. Tutte le informazioni e i prezzi possono essere consultati sul sito ufficiale della società. La vendita del pacchetto partirà da oggi alle 15 e durerà fino alle 18 del 24 dicembre.

IL COMUNICATO - A Natale non sbagliare regalo! Scegli lo speciale Lazio Christmas Box: un pacchetto di 5 partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio, contro Empoli (domenica 8 gennaio alle ore 15:00), Milan (martedì 24 gennaio alle ore 20:45), Fiorentina (domenica 29 gennaio alle ore 18:00), Atalanta (sabato 11 febbraio alle ore 20:45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio alle ore 20:45). Potrai acquistare il Lazio Christmas Box dalle ore 15:00 di oggi venerdì 9 dicembre alle 18:00 di sabato 24 dicembre in modalità online e presso i Lazio Style 1900 abilitati.

Pubblicato il 9/12 alle 12.23