Lazio, Enel è il nuovo Official Energy Partner: i dettagli

© foto di Image Sport

È Enel il nuovo Official Energy Partner della Lazio per le prossime due stagioni. Il gruppo elettrico sarà al fianco dei biancocelesti in tutte le gare di Serie A in casa e in Coppa Italia.

“La collaborazione con la S.S. Lazio rafforza la nostra presenza nel calcio in qualità di partner energetico di uno dei club di maggiore tradizione del nostro Paese. Grazie a questa nuova sinergia, che si aggiunge a quelle già avviate con le squadre più seguite della Serie A come Juventus, Inter, Napoli, Roma, Torino e Atalanta, Enel diventa il player energetico con il maggior numero di partnership nel massimo campionato di calcio italiano. Come per lo sport, anche per Enel passione e dedizione sono valori fondamentali da mettere in campo ogni giorno per portare energia agli italiani connettendo il Paese da nord a sud attraverso reti sempre più intelligenti, moderne e digitalizzate”, queste le parole di Nicolò Mardegan Head of External Relations di Enel.