Lazio, Er Faina dalla parte di Immobile: "Oggi più che mai sempre con te!" - FT

Basta critiche a Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio in questo periodo delle Nazionali, e soprattutto dopo il match di ieri contro l'Olanda, è stato spesso giudicato per non rendere nello stesso modo in cui rende in biancoceleste. A difenderlo in prima persona ci ha pensato Alessandro Florenzi che proprio ieri al termine della gara ha speso delle belle parole verso il numero 17. A sostegno di Immobile anche Er Faina che sui social scrive: "Oggi più che mai sempre con te!".

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Lazio, Biava: “La squalifica di Immobile è quasi un vantaggio. Curiosità per Muriqi”

TORNA ALLA HOME PAGE