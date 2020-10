Italia, Florenzi difende Immobile: "Dovrebbe essere un eroe, viene trattato come fosse l'ultimo"

La prestazione di Ciro Immobile questa sera nella sfida tra Italia e Olanda non ha soddisfatto molti tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la clamorosa occasione mancata al 57'. Alessandro Florenzi, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nell'immediato post-partita del match, ha voluto difendere il compagno di squadra: "Un attaccante che ha fatto l'anno scorso 36 gol e viene trattato come l'ultimo dei moicani. Se fosse stato Lewandowski a vincere la Scarpa d'Oro, sarebbe diventato un re. Qualcuno dovrebbe avere un atteggiamento diverso nei suoi confronti, dovrebbe essere un eroe nazionale, un beniamino. E se una volta o due non fa gol, non deve essere un problema. Dentro al gruppo Ciro è amato per l'uomo e per il calciatore che è. Un bravissimo ragazzo, un campione e un punto di riferimento per noi".

