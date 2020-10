Italia - Olanda, Acerbi e la dedica a Bergamo: "Sei stata orgoglio per tutti noi" - FT

Gara dal sapore particolare quella giocata dall'Italia questa sera contro l'Olanda. Non tanto per il risultato o per la sua importanza ai fini della qualificazione, quanto per lo stadio che ha fatto da teatro al match, quello di Bergamo. Francesco Acerbi, subito dopo il triplice fischio dell'arbitro, ha pubblicato su Instagram alcune foto della sfida di questa sera, aggiungendo una vera dichiarazione per la città, particolarmente colpita dal Covid-19: "Bergamo, sei stata orgoglio per tutti noi. E noi, non potevamo che ringraziarti così".

