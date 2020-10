Lazio, Leiva: "Dopo 15 anni di attività ho ancora voglia di vincere" - FOTO

Questa è la quarta stagione con l'aquila sul petto per Lucas Leiva, dopo aver giocato per 10 anni con il Liverpool e, prima ancora con il Gremio per una stagione sola. Proprio 15 anni fa il centrocampista esordiva tra i professionisti con la squadra brasiliana. Dopo tutto questo tempo, nonostante qualche acciacco fisico, il numero 6 della Lazio è ancora affidabile e pieno di energie.

RINGRAZIAMENTI E OBIETTIVI - Su Instagram Leiva ha pubblicato un post per festeggiare questo traguardo, dove scrive: "15 anni fa facevo il mio debutto tra i professionisti con la maglia del Gremio. Un sogno si avverava e stava iniziando una sfida enorme. La cosa più bella è sapere che dopo 15 anni ho lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di vincere. Il mio obiettivo quotidiano è quello di cogliere al massimo questa opportunità perché so di essere fortunato. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato finora. Sarebbe difficile nominarle tutte, da solo non ce la farei. Grazie ai club con cui ho giocato (Sete de Setembro, Oscar in, Gremio, Liverpool e Lazio). Dopo 15 anni ho ancora tanto da migliorare ed è ciò che mi fa continuare ogni giorno".