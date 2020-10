Ambrogi: "Mercato che lascia perplessi. Quali sono stati i rinforzi?"

La Lazio ha concluso la campagna acquisti ed è pronta ad affrontare la nuova stagione. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Ambrogi, attore e grande tifoso biancoceleste: "Quando abbiamo avuto la certezza di andare in Champions League erano tutti contenti, si diceva che avevamo i soldi, che avremmo rinforzato la rosa. Quali sono stati i rinforzi? Abbiamo venduto Wallace e ci siamo ripresi Hoedt. Non mi sembra una campagna acquisti congrua. In difesa siamo in grande difficoltà, c'è da considerare che alcuni calciatori non sono affidabili fisicamente, tipo Radu e Vavro. Serviva un laterale sinistro, serviva veramente tanto. Auguro a Radu di giocare altri 80 anni, ma i giocatori invecchiano".