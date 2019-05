Lazio, Er Faina: "Noi fra i migliori d'Italia per storia e tradizione. Sull'allenatore..." - VIDEO

Dai video su Facebook alle ospitate, fino a diventare uno dei volti di "Avanti un altro". Quello che non è mai cambiato è il suo tifo. Damiano "Er Faina" ha parlato in video ai microfoni di Gold Tv, nel corso dell'ultima puntata della trasmissione "La Lazio Siamo Noi in Tv", per dare un suo giudizio da supporter all'annata biancoceleste e sul momento attuale. Questo uno stralcio delle dichiarazioni: "Allora che ve dico. Secondo me la Lazio è una delle migliori squadre d'Italia per tradizione e storia. Sul fatto dell'allenatore per chi vuole rimanere la porta è aperta, per chi non vuole rimanere la porta è aperta lo stesso. Questo per dire grazie a Simone Inzaghi. Ricordiamoci però che siamo arrivati sempre ottavi in campionati e qualcosa non è andato. La Coppa Italia era il minimo sindacale visto che da parti alte era stata preventivata una lotta per il 4° posto e per la Champions League fino all'ultima giornata. Io questa lotta non l'ho vista e sinceramente partite come Lazio-Chievo 1-2 col Chievo già retrocesso non me le dimentico. Sarà che in una stagione in cui quell'altri hanno fatto malissimo, peggio de noi, il minimo era "arrivaje" sopra, non solo vince la Coppa Italia. Questo non lo digerisco. Io certe partite non me le scordo, certi giocatori non me li dimentico. Ci sta gente che pagherebbe oro per indossare la maglia della Lazio. Loro invece prendono soldi e neanche pochi..." CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO.