Lazio, Eriksson: "Fu Mancini a chiedere di prendere Lombardo. Mourinho? Non capisco..."

In un'intervista rilasciata a Stats Perform, Sven Goran Eriksson ha raccontato un aneddoto che ha per protagonisti Roberto Mancini e Attilio Lombardo: "Vialli e Mancini la coppia più forte d'Europa. E poi c'era Lombardo, mi ricordo quando siamo andati alla Lazio. Lui era ancora alla Sampdoria. Un giorno venne Mancini e mi chiede si prenderlo. Gli ho detto 'Mancio, Lombardo è sulla strada del declino. Sarà difficile per lui prendere un posto nella Lazio, che era una grande squadra'. Lui mi disse 'Lo so, ma lui è bravo per lo spogliatoio'. È sempre positivo, aiuta sempre tutti. Lo abbiamo preso e abbiamo vinto lo scudetto. Incredibile! Lo acquistammo più per lo spogliatoio che per il giocatore. Questa fu un'idea di Mancini".

MOURINHO - "Non mi aspettavo andasse ad allenare la Roma. Di sicuro la sua carriera parla da sé, ha vinto tanto e ovunque. Se posso aggiungere però va detto che Mourinho di solito fa benissimo il primo anno, bene il secondo e poi dal terzo in poi, non so cosa succede alle sue squadre, ma c’è un forte cambiamento in negativo".

Salernitana, il giornata la Pec con le modifiche del trust. Poi la decisione della Figc

Belgio - Italia, Spinazzola in lacrime: in aereo la dedica dei compagni - VIDEO

