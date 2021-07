Belgio - Italia, Spinazzola in lacrime: in aereo la dedica dei compagni - VIDEO

L'unica nota stonata della gara di ieri tra Italia e Belgio, vinta dagli azzurri per 2 a 1, è l'infortunio di Spinazzola. Il calciatore della Roma, per due volte migliore in campo nelle gare dell'Europeo fin qui giocate, ha abbandonato il campo in lacrime sopra una barella. Per lui si parla di un lungo stop motivato dalla frattura del tendine d'Achille. Al triplice fischio, i pensieri dei compagni sono tutti per lui. E la situazione non cambia nel corso del viaggio di ritorno. Sul profilo Instagram della Nazionale, il video che riprende i calciatori mentre cantano un coro dedicato proprio all'ex Atalanta: "Olè! Olè olè olè! Spina! Spina!". Di seguito, le immagini:

