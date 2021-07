Juventus, l'ex Trezeguet si racconta: "In passato rischiai di giocare per la Lazio"

David Trezeguet, dieci anni da giocatore della Juventus, sei nel club come ambasciatore. Ma ora l'ex calciatore ha deciso di lasciare Torino. Qualche giorno fa il saluto via social: "Ora è venuto il momento per me di aprire una nuova pagina della mia carriera". Il francese, ripercorrendo la sua carriera ma parlando, soprattutto, dell'attuale squadra bianconera e di alcune scelte societarie, è tornato al passato. Trezeguet, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha svelato di aver rischiato di giocare per altri club italiani: "Per Fiorentina, Lazio, forse Milan. Più di tutti per la Roma. Credo fosse una scelta tra me e Fabio Junior, non si sono accordati col Monaco e hanno preso lui".

