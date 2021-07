Belgio - Italia, Toni "bacchetta" Immobile: "Non mi è piaciuto. Ma non è stato servito bene"

Nel post-gara di Belgio - Italia, è stata analizzata la prova di Ciro Immobile, uscito al 74' per dar spazio all'amico Belotti. L'attaccante della Lazio non si è reso protagonista della sua migliore prestazione. "Consueta generosità, ma troppe imprecisioni", ha sentenziato Rai Sport. A confermare la poca brillantezza del bomber nella sfida valida per i quarti di finale di Euro2020, le parole di Luca Toni: "Immobile aveva poca profondità e non è stato servito bene. Ma oggi non mi è piaciuto molto come prestazione. Nel 4-3-3, se non c’è un centravanti di peso, lo stesso centravanti fa fatica. È la stessa cosa che succede anche nella Spagna. Ciro ci ha abituato bene nelle partite precedenti, poteva far di più, da lui ci si aspetta sempre tanto. Credo che oggi abbia fatto più difficoltà a giocare per la squadra".

Belgio - Italia, la pagella di Immobile: "Generosità ma troppa imprecisione" - FOTO

Belgio - Italia, Acerbi festeggia l'ennesima "notte magica". Poi il messaggio a Spinazzola... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE